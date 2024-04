Vídeo: influencers quase amputam pés após queimaduras com gelo | A TARDE

Os influenciadores MC Thammy e Artur Braz revelaram nas redes sociais que sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau nos pés durante suas participações em uma prova de resistência no reality show N1, promovido pelo influencer Anderson Neiff.



De acordo com MC Thammy, que também é cantora, ela teria ficado com os pés em um balde de gelo com sal grosso por 15 minutos. Para os seguidores, a criadora de conteúdo afirmou que o bombeiro, contratado para garantir a segurança dos participantes, teria dito que não haveria danos para os participantes da dinâmica.

"Fiquei lá perguntando, cinco, seis vezes e ele [bombeiro] dizendo que não tinha problema, que estava tudo bem (...) Eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida", declarou MC Thammy.

Já o influencer Artur Braz surgiu aos prantos no leito de um hospital ao compartilhar na web imagens da queimadura nos pés, revelando que estava internado, pois corria o risco de amputar as pernas. Nas fotos, é possível ver os membros inferiores inchados e com bolhas.

O que diz Anderson Neiff?

Após os influencers divulgarem a situação, Anderson Neiff, que promove o reality show Influencer N1, postou uma série de stories no Instagram pedindo desculpas aos participantes da dinâmica. Ele ainda afirmou que o bombeiro havia dito que os participantes da prova não sofreriam danos ao terem contato com o gelo e o sal.

“Ontem aconteceu uma prova de resistência que eu não tinha ciência do que poderia acontecer depois. Assim que eles tiraram o pé do gelo, eles começaram a gritar muito de dor. Eu fiquei em estado de choque”, iniciou.

“Eu peço desculpas por ter feito essa prova, por ter contratado um bombeiro despreparado. Eu assumo a responsabilidade de arcar com os medicamentos, com o que for. Eu não posso parar o reality show, mas minha equipe vai dar o suporte”, finalizou.

Veja o vídeo:

Reprodução I Redes Sociais