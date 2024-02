Vídeo: Kannário dá soco e sangra homem em Lauro; cantor se defende | A TARDE

O nome de Igor Kannário está no centro de uma nova polêmica nesta terça-feira (30). Desta vez, o "Príncipe do Gueto" está sendo acusado de agredir um rapaz, que ainda não foi identificado, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, recebeu com exclusividade um vídeo com a denúncia contra o artista.

De acordo com as falas de um empresário, que seria o patrão do agredido, o cantor teria 'socado' o seu funcionário por pensar que ele estava olhando para uma moça que o acompanhava. No vídeo, a vítima exibe um grande corte no rosto gerado por um soco dado supostamente pelo cantor Igor Kannário.

"Aqui, Lauro de Freitas, funcionário meu da empresa, o cantor Igor Kannário deu um soco por achar que estava olhando para uma moça lá com ele. Deu um soco e evadiu do local. Partiu o local", descreveu o denunciante, prometendo, em seguida, que estava indo registrar um boletim de ocorrência.

"Vamos registrar a ocorrência agora na 23ª Delegacia de Lauro de Freitas. Cantor Igor Kannário, ele mesmo, fez isso aí. Vamos agora na Delegacia prestar uma queixa", completou. Logo após a ação, segundos os denunciantes, o artista teria evadido do local.

Por conta da denúncia, o Portal MASSA! entrou em contato com a assessoria do cantor Igor Kannário, que confirmou o ocorrido e alegou que o artista se envolveu na confusão porque os rapazes 'mexeram' com a sua filha, menor de idade. Confira abaixo a nota completa:

O cantor Igor Kannário através de sua assessoria de imprensa, vem a público se manifestar sobre um vídeo que está circulando na internet, onde ele é acusado de agressão.

Igor Kannário estava dentro do carro, quando observou um rapaz que olhava de forma maldosa sua filha, menor de idade, que estava indo até a farmácia. Não contente o rapaz chamou mais 02 amigos para olhar a adolescente que ficaram soltando “piadas”, fazendo gestos obscenos, fazendo insinuações de cunho sexual para a criança. Incomodado com a situação, Igor desceu do carro e pediu respeito e informou que era sua filha, uma criança que estava de short, e que poderia facilmente ser filha de qualquer um dos três. No lugar de um pedido de desculpas, ouviu deboche. Não só por se tratar de sua filha, mas por ser uma criança; de forma repentina, impensadamente, o cantor se envolveu em um desentendimento.

Vale salientar, que será dada uma queixa por parte da filha do cantor na delegacia de Lauro de Freitas.

O cantor Igor Kannário é contra veementemente a qualquer tipo de importunação, e repudia qualquer tipo de abuso e falta de respeito a crianças.

Procurada pela reportagem, a 23ª Delegacia Territorial da Polícia Civil relatou que a ocorrência não foi registrada no local e a 52ª CIPM detalhou que não foi acionada para a situação.

