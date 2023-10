Vídeo: Luísa Sonza se irrita com pergunta sobre racismo na Globo | A TARDE

Luísa Sonza ficou irritada após ser questionada, durante entrevista ao Fantástico, sobre a ação que enfrentou por racismo. Nesta semana, boatos deram conta que a cantora abandonou a conversa, mas um vídeo revelou a verdade.

Nas imagens divulgadas pelo TV Pop, a apresentadora Poliana Abritta questiona como Luísa ficou com o encerramento do processo.

"Foi um processo de danos morais que aconteceu em 2020. E isso [o acordo] foi antes, pra mim foi encerrado antes [de sua participação no Mais Você]. Essa notícia não tem a ver [com a leitura da carta]", disse a cantora.

Poliana, então, explicou que a notícia do encerramento do processo foi divulgada no dia em que Luísa leu a carta em que expôs ter sido traída por Chico Moedas.

"É um assunto que envolve outra pessoa, e o combinado com essa outra pessoa é da gente deixar, não falar sobre isso. E eu respeito isso, acima de tudo. Eu tenho muito cuidado de falar, muita cautela em como falar sobre esse assunto. Eu falo no meu documentário, de uma maneira mais clara, sobre tudo isso. É um assunto super importante, que tem que ser levado a sério, debatido e é isso".

Na entrevista, Sonza abordou ainda outros pontos. Ela lembrou a leitura da carta no programa de Ana Maria Braga, a mudança de Porto Alegre para o Rio de Janeiro e parcerias futuras, incluindo uma com Caetano Veloso.

"Tem surpresa na última do álbum, que não lançou ainda. É o Caetano, mas ninguém sabe ainda. É uma regravação de You Don’t Know Me. Tá lindo". A entrevista tem previsão de ir ao ar no último domingo de outubro.