Vídeo: Marido flagra blogueira evangélica em pousada com outro homem

A blogueira evangélica Bruna Lohaine, que ficou conhecida por gravar vídeos sobre a vida de casais cristãos e já acumula mais de 2,6 milhões de seguidores no TikTok, foi flagrada pelo marido em uma pousada com outro homem. O momento em que Marcos Felipe descobriu a suposta pulada de cerca foi filmado e postado por ele mesmo. “Vou mostrar pra vocês a realidade”, disparou. Apesar disso, ela nega a traição e diz que o marido é abusivo.

Segundo o marido da influencer, ela já tinha conversado com o mesmo homem no ano passado e foi descoberta. Na época, Marcos Felipe teria perdoado e o casamento seguiu em frente, até que ele a seguiu nesta segunda-feira, 28, e viu que ela e o suposto amante estavam juntos. “É isso que a gente ganha depois de passar tanto tempo se dedicando para ela estudar e crescer nas redes sociais”, desabafou o suposto corno.

Bruna Lohaine defende os bons costumes da família e também fazia vídeos mostrando as roupas tradicionais que usava. Ela é tão conservadora que se recusava a usar biquíni em locais públicos e preferia vestir um macacão de surf para não mostrar o corpo. A exposição que o marido dela fez deixou os seguidores da blogueira chocados.

“Caraca, eu tô chocada! Eu assisto ela e ela só posta vídeo se arrumando pra ir pra igreja ou se arrumando pro marido na versão cristã”, disse uma moça. “E ela criticava quem esperava o marido de camiseta e cabelo preso. Tem que esperar sentada em outro, irmã?”, alfinetou uma mulher. “Fazia vídeos lavando o cabelo de roupas enormes pra cobrir o corpo, mas no off aprontando horrores”, comentou outra.

Bruna Lohaine se pronuncia

Depois da repercussão do vídeo que o marido fez, Bruna Lohaine usou os stories do Instagram para publicar um pronunciamento: “Passei por coisas que nenhuma mulher suportaria passar, e passei por tudo quietinha, não queria terminar meu casamento. Vocês pensavam que era um casamento perfeito porque eu nunca disse nada sobre as coisas que ele fazia comigo. Quando a mulher decide romper os cadeados ela se torna traidora? V*g*bund*?”, escreveu ela.

Segundo a influenciadora, ela já havia saído de casa e terminado a relação, então não teria traído ele. “Saí de casa por causa do comportamento dele. Simplesmente não aguentei mais e sai de casa, tudo tem um limite”, concluiu.

Reprodução / Redes Sociais