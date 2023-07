Vídeo: "Não tenho medo de ir para o inferno", diz Andressa Urach

A ex-miss Bumbum, ex-pastora e ex-A Fazenda Andressa Urach rebateu neste domingo, 23, as críticas recebidas devido as últimas polêmicas nas quais esteve envolvida.

Nos últimos dias, Urach perdeu a guarda do filho de 2 anos, apareceu com o filho de 17 anos na casa de entretenimento adulto onde trabalha e até o envolveu na criação de fotos e vídeos do seu perfil no OnlyFans.

Ela abriu uma caixinha de perguntas e um internauta questionou se ela não tinha medo de voltar a ter a sua vida de antes.

"Eu acredito em Jesus, acredito que ele que perdoa pecados, eu acredito em anjos, acredito em demônios, eu acho que existe sim, eu vi o espírito da morte vindo me buscar", afirmou.

Ela seguiu afirmando entender que tem tido atitudes polêmicas nos últimos dias, mas sempre pede perdão a Deus.

"Hoje eu não tenho medo de ir para o inferno, mesmo fazendo as escolhas que eu estou fazendo, porque eu peço misericórdia para Deus todos os dias. Peço perdão pelos meus pecados todos os dias, porque as vezes, a gente julga alguém, tem um pensamento ruim de que tudo que não vem da fé, é pecado".

"A salvação é individual, Deus conhece o nosso coração, mas eu tenho certeza da minha salvação se eu morrer agora, que busque a Jesus, porque ele que morreu por mim e a gente é salvo pela graça de Deus. Então, eu acredito fielmente nisso e durmo em paz com isso. Graças a Deus estou muito feliz, vivendo uma fase muito boa com jesus no coração e de biquíni com Onlyfans sim e Privacy", finalizou.

Matheus Calmon