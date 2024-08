VÍDEO: Otaviano Costa descobre aneurisma e passa por cirurgia

Ator fez o procedimento no hospital Sírio Libanês - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator e apresentador Otaviano Costa fez um desabafo em seu Instagram nesta segunda-feira, 22. Ele revelou que passou por uma cirurgia no peito devido a um aneurisma.

No vídeo que ele publicou na rede social, o ator aparece no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no pós-operatório e conversa com os seguidores.

“Oi, pessoal. Há mais ou menos 30 dias minha vida virou de cabeça para baixo”, iniciou ele, que deu entrada no dia 8 de julho e passou pelo procedimento, que durou sete horas, no dia 10.

“Eu estava ótimo de saúde, não tinha nenhum sintoma, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando aqui”, continuou ele, passando a mão na região do peito.

“Como eu não estava conseguindo fugir para São Paulo pra fazer o meu check up rotineiro há mais ou menos dois anos e entender o avanço das minhas condições físicas e de saúde, eu resolvi me consultar com um médico que eu não conhecia, o doutor cardiologista Antônio Masseto, no dia 6 de junho”, explicou.

Em seguida, ele, que tem 51 anos, acrescentou: “Num simples ecocardiograma, ele detectou o avanço de algo que estava colocando minha vida em risco. Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica num nível muito perigoso, que a qualquer momento, por eu não estar com nenhum sintoma externo detectável, eu poderia a qualquer momento ter o rompimento da minha aorta e ser irreversível. O normal é ser tricúspide, é ter três pazinhas, mas nasci com duas, bicúspede.”

Assista ao relato completo: