Vídeo: Pai de MC Gui é assaltado e tem carro de R$ 150 mil roubado | A TARDE

O pai de MC Gui, Rogério Alves, foi assaltado na tarde desta sexta-feira, 1º, enquanto estacionava seu veículo em uma rua em São Paulo.

Enquanto entrava em uma vaga de estacionamento, dois assaltantes, um deles com uma bag de motoboy, se aproximaram e abordaram o empresário.

Um dos criminosos chegou a apontar uma arma de fogo para Rogério e o obrigou a deitar no chão e ficar com as mãos na cabeça.

Em seguida, os bandidos entram no veículo, um Fiat Pulse Abarth 2024 avaliado em R$ 150 mil, comprado dois dias antes, e fogem do local.

De acordo com a advogada que representa Rogério Alves, Marcella Nicastro Soller, o veículo foi localizado 40 minutos depois em uma rua a aproximadamente 5 km do local onde ocorreu o roubo.

MC Gui está em Dubai, nos Emirados Árabes, e comentou sobre o roubo sofrido pelo pai nas redes sociais: “Tô no corredor do hotel aqui e só passar pra tranquilizar os fãs. Meu pai tá bem. Importante é a vida do meu coroa”.

O caso foi registrado por meio da delegacia on-line pela vítima e será investigado.