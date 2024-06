Vídeo: Sthe Matos confirma fim de amizade com assessora | A TARDE

Depois de muitas especulações e burburinhos em torno da amizade e contrato profissional entre Sthe Matos e a comadre e assessora dela, Jéssica Layne, a influenciadora baiana quebrou o silêncio e confirmou o fim da amizade. O pronunciamento foi feito neste domingo, 26, através dos stories do Instagram.

Os fãs da influenciadora já estavam notando o afastamento delas há um tempo, e nos bastidores, comentavam que a briga teria acontecido após Jéssica desviar R$ 2 milhões da amiga. A influenciadora, no entanto, desmentiu a informação do suposto golpe financeiro, mas, decidiu por não contar o real motivo do rompimento.

"Gente, sim, infelizmente eu e Jessica não somos mais amigas. A nossa amizade chegou ao fim. Vocês acompanharam aí, quatro anos de amizade, que ela tava aqui todos os dias, então, para vocês foi muito estranho eu não aparecer mais com ela. Mas, eu peço a vocês que não deem atenção aos boatos que estão circulando na internet", explicou Sthe.



A influenciadora ainda disse que não deseja coisas ruins para a ex-amiga. "Desejo muito bem pra Jessica, toda a família dela, tenho muito carinho pela família, e que ela possa seguir em paz a vida dela, e eu também a minha, e tá tudo certo", finalizou.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais

