Vídeos: Jojo Todynho dá tapa na cara de colega em briga na faculdade | A TARDE

Jojo Todynho agrediu e ameaçou uma colega de curso durante uma briga na faculdade onde estuda Direito. A confusão começou em um grupo de Whatsapp e terminou do lado exterior, na frente da instituição de ensino.

Segundo o colunista Leo Dias, que divulgou as imagens, as duas envolvidas gritaram e se xingaram. Em determinado momento, Jojo aponta o celular no rosto da colega e bradou: "Não encosta em mim".

Em outro momento, a artista se aproxima da colega e a agride com um tapa no rosto. Em seguida, outras pessoas que assistiam as cenas tentaram intervir e separar as estudantes.

No vídeo é possível ouvir a jovem gritando: "Tira a mão da minha cara!". Já a jovem que filma, diz: "Gente, ela enfiou a mão dentro da cara da outra".

Após a divulgação do vídeo, Jojo admitiu ter participado da confusão, mas negou ter agredido a colega.

"Não agredi ninguém, está lá o pessoal da supervisão, que estava presente, para comprovar esse acontecimento de ontem. Muito menos ameacei, porque não sou mulher de ameaça".

Ela contou ainda que o atrito começou há algumas semanas.

"Essa bonita está desde as outras aulas, na semana passada, de deboche comigo. Até aí, tudo bem, estava arquivando. Uma outra bonita, desocupada, porque acho que grupo de faculdade é para falar de trabalho de faculdade, não fazer fofoca e querer saber da vida do outro, botou assim: 'A Tal da Toydnho foi para a faculdade hoje?'. Aí, essa respondeu assim: 'Não kkkk Ih, ela veio, nem vi'".

"Fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou a outra, porque não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém, se vou ou se não vou, elas viraram fiscais? Aí, ela se armou para mim e aconteceu o que está no vídeo, mas não agredi ela em momento nenhum", completou.

Confira os vídeo.