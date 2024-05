Viih Tube e Eliezer revelam sexo do bebê | A TARDE

Grávida do segundo filho, a influencer Viih Tube e o seu marido, o também influenciador Eliezer, anunciou nesta domingo, 12, o sexo do bebê durante uma live solidária para arrecadar doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

"Menino! Menino! Menino!", gritou o casal ao descobrir o sexo do futuro filho. Para o momento, os dois ex-BBBs entraram em uma bola de plástico preenchida com balões e confetes de cor azul.

Com Eliezer, a influenciadora digital já é mãe da pequena Lua, que completou um ano em abril. Ao fim do mesmo mês, os dois revelaram que estavam esperando pelo segundo filho, o anúncio foi feito durante o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.

"Quem acompanhou a live, muito obrigada! Estamos muito felizes", disse Viih Tube ao final da live.

