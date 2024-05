Virgínia Fonseca tem faturamento milionário em live; saiba valor | A TARDE

A influenciadora Virgínia Fonseca, de 25 anos, compartilhou com seus seguidores no Instagram, no último sábado, 18, o faturamento milionário da live shop de sua marca de beleza WePink. Ela realizou uma transmissão por meio de uma plataforma que enfrentou problemas técnicos durante a transmissão, obrigando-a a abrir uma segunda live.

“Ontem íamos bater R$ 12 milhões se não fosse o bug, mas Deus honra quem dá o seu melhor no que faz! Estamos finalizando o fechamento da junção das duas lives com [lucro total de] R$ 15 milhões”, revelou a esposa do cantor Zé Felipe nos stories do Instagram.

Publicação de Virgínia Fonseca | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na oportunidade, Virgínia Fonseca destacou o esforço e dedicação seu e da sua equipe. “Quando vocês me perguntam por que eu me doo sempre, mil por cento, é porque aprendi que até quem tenta atrapalhar não para aqueles que estão empenhados em dar o seu melhor no que fazem.”



