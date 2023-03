Virginia justifica preços de produtos com ‘qualidade de importado'

A influenciadora Virginia Fonseca fez um posicionamento sobre as críticas que tem recebido por anunciar os valores das suas bases, bem como a marca, WePink. Ela fez declaração no último domingo, 5, através das redes sociais.

A influencer Virginia Fonseca e a empresária Samara Pink lançaram a WePink Beauty Base, uma linha de bases que, em apenas 8 horas, arrecadou incríveis R$1,5 milhão em vendas. Isso mesmo, tu não leu errado! Quer saber como elas conseguiram esse feito?Então, continue acompanhando. — Iasmin Duarte - Mulher de Business Descomplica (@iasminduarte02) March 5, 2023

Para justificar queixas como as que estão relacionadas com os preços dos produtos, a influenciadora disse que a qualidade dos mesmos é de “importado”, ainda que a marca seja brasileira.

“Eu pensei que iam parar, mas ainda não pararam. Vou comentar sobre porque chega a ser engraçado. As mesmas pessoas que falam que posso ser o que quiser são as que tentam me diminuir por eu lançar um produto com a qualidade de importado”, disse Virginia Fonseca.

Entre os críticos nas redes sociais, alguns perfis chegaram a questionar se a influenciadora pensava ser uma Rihanna. “Virginia Fonseca querida, tá achando que tu é Rihanna e tem uma Fenty pra vender uma base de 200 reais ?”, disse um usuário no Twitter.

Virgínia Fonseca querida, tá achando que tu é Rihanna e tem uma Fenty pra vender uma base a 200 reais ? — Portuga (@amgdoanonimatto) March 5, 2023

“Por que elas podem e eu não? Não existe isso. Elas influenciam muitas pessoas, assim como eu, correto? A diferença é que agora você pode ter um produto com qualidade de importado. Ele pode ser nacional (você encontra isso na WePink). E se eu tenho condições de fazer isso, eu faço. Ou vocês acham que fazer um produto com qualidade de importado é baratinho?”, rebateu a influenciadora.