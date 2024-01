Virgínia, Zé Felipe e Leonardo teriam rompido com João Guilherme | A TARDE

As coisas não andam muito boas na família de Leonardo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, Virgínia, Zé Felipe e o próprio Leonardo romperam relações com João Guilherme, filho caçula do sertanejo.

De acordo com Fábia, fontes disseram que o cantor debocha do ator e influenciador em reuniões familiares a todo momento. Um dos motivos para o afastamento de João seria, inclusive, o machismo de Leonardo com o jovem.

Com isso, até Maria Alice, primogênita de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, não reconheceria João como tio. Conforme a publicação, a menina fala o nome de todos os tios, menos o do ator, pois, pela distância, nem sequer o reconhece como familiar.

No X, João se mostrou indignado e negou a informação. “Rompem o que exatamente? kkk ele não é mais meu pai? Nem o Zé meu irmão?”, questionou o ator.

“‘Segundo fontes, pipipipopopo’. Você inventou, deixa minha família em paz”, completou o rapaz.

Treta entre as noras

Além disso, a tumultuada relação entre as noras de Leonardo, Hariany Almeida e Virgínia Fonseca, tem sido um assunto frequente. Conforme relatos da coluna Fábia Oliveira, até mesmo uma música de Zé Felipe tornou-se motivo de discordância entre as duas mulheres. De acordo com fontes, Virgínia ficou bastante chateada quando Hariany não executou a dança da nova música do cantor. Por outro lado, a ex-BBB realizou a coreografia de outra canção nas redes sociais, irritando a influenciadora.

A situação teria se deteriorado a ponto de Virgínia evitar contato com Hariany. Poliana Rocha, esposa de Leonardo e mãe de Zé Felipe, teria até aconselhado a nora na tentativa de suavizar o clima tenso.

Virgínia chegou a compartilhar um Story mostrando Lucas Guedez brincando com Hariany, mas propositadamente deixou de marcar a cunhada.

Há algum tempo, internautas já vinham especulando sobre a falta de afinidade entre Virgínia Fonseca e Hariany Almeida. Ambas mantêm relacionamentos com filhos de Leonardo — Zé Felipe e Matheus Vargas, respectivamente — e passaram um período na fazenda do cantor.

Apesar de Hariany ter tentado recentemente disfarçar um possível desentendimento com a influenciadora, a coluna Fábia Oliveira descobriu que os bastidores dessa relação são ainda mais tensos do que se imagina. Segundo fontes, as duas realmente não têm afinidade alguma e mal se comunicam nos encontros familiares. A namorada de Matheus Vargas, segundo relatos, chega a se sentir deslocada nessas ocasiões, enquanto Virgínia permanece distante.