Viúva e filha de Claudinho detonam Buchecha: "Nunca foi anjo" | A TARDE

A viúva do cantor Buchecha, Vanessa Alves, e a filha do cantor, Andressa Mattos, voltaram a demonstrar mágoa com a dupla do artista falecido em 2002.

Segundo a advogada da família, a filha de Claudinho tentou a carreira musical, enviou mensagem ao artista, mas nunca foi respondida.

"Eles nunca foram muito próximos mesmo, desde a morte do Claudinho. Eles não se falam há anos. É verdade que ela mandou mensagem para ele parabenizando pelo filme, mas ele não respondeu. Ela ficou chateada".

Elas afirmam ainda que, diferente do que o filme mostra, Buchecha "nunca foi um anjo".

"Já que no filme mostra que o Claudinho sempre foi um anjo na vida do Buchecha, o que é verdade, o Buchecha nunca foi um anjo para a família de Claudinho".