Viviane Araújo lembra perda do concurso Morena do Tchan: 'péssimo' | A TARDE

O grupo baiano É o Tchan foi homenageado pelos seus 30 anos de fundação no Altas Horas, da Rede Globo, exibido neste sábado, 17. A edição contou com diversos convidados que tiveram suas vidas marcadas pela banda, entre eles, a atriz e dançarina Viviane Araújo. Ela se emocionou ao relembrar a sua eliminação do concurso da Morena do Tchan, em 1997.

“Era um sonho estar perto de vocês, acho que para qualquer menina. Eu tinha 21 anos na época, era um sonho enorme para mim”, disse ela, que ficou arrasada ao perder a chance de entrar no Tchan. "Meu mundo caiu completamente, achei que não ia conseguir fazer mais nada da vida. Chorei, chorei...".

A disputa, que mobilizou o país, acabou selecionando a mineira Scheila Carvalho. Viviane, hoje à frente das baterias do Salgueiro e da Mancha Verde no Carnaval, contou que ligou para sua mãe inconsolável. "Olha, foi horrível, gente. Foi péssimo! Mas, hoje, poder estar aqui, sabe? Eu falo 'Deus é muito bom na vida da gente' e agradeço muito essa oportunidade".

"Eu sou muito fã, amo muito vocês. O que vocês fizeram, a música, a dança... Até hoje", declarou-se aos integrantes do É o Tchan.

Famosos caíram na dança

Além de Viviane, estiveram no programa nomes como Bela Gil, Daniela Freitas, Dodô (Pixote), Emanuelle Araújo, Gilmelândia, Ingrid Guimarães, Lorena Improta, Pierre Onassis, Rosiane Pinheiro, Sarajane, Suyane Moreira, Tatau. Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello e Jacaré comandaram a atração.

E não teve quem ficasse parado diante do Tchan. A edição contou ainda com Emanuelle, Sarajane e Tatau dividindo os vocais com Compadre Washington e Beto Jamaica.





Ao longo das apresentações, outras famosas contaram sobre suas relações com o grupo de axé. Emanuelle Araújo contou que conhece Jacaré desde a adolescência e que os dois fazem aniversário no mesmo dia, em 21 de julho.

"Jacaré é meu amigo desde que tenho 14 anos de idade. A gente foi do mesmo grupo de dança e de teatro".

Já Ingrid Guimarães revelou que tinha uma paixão platônica pelo dançarino. "Olha, foi muito Carnaval na Bahia! Eu comecei a querer dançar por causa do É o Tchan, era apaixonada pelo Jacaré".

Por fim, Lore Improta contou que aprendeu a dançar assistindo ao grupo na TV. Ela também relembrou o tempo em que trabalhou com Carla Perez.

"Eu falo que eu nasci junto com o Tchan e aprendi a dançar vendo vocês dançarem. A gente já dividiu muito palco na Bahia, em Salvador. Aprendi muito. Depois comecei a dançar com Carla. Ela saiu do É o Tchan e participei do grupo de Carla durante 6 anos, ela também foi minha professora. Eu falo que nunca fiz aula de dança, eu fiz aula com o Tchan".