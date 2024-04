Wagner Moura se declara ao Vitória: "Parte fundamental da minha vida" | A TARDE

O ator Wagner Moura fez uma bonita declaração ao Esporte Clube Vitória, durante entrevista ao podcast PodPah, na noite de terça-feira, 16. O baiano é declaradamente torcedor do Rubro-Negro e também frequenta alguns jogos no estádio.

A situação aconteceu após o artista ser questionado por Igão, um dos apresentadores, se torcia pelo Leão ou pelo Bahia. Ele então foi direto em sua resposta.

"Você não fez a sua pesquisa direito, porque eu sou Vitória. Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida. Porque eu sou muito torcedor do Vitória", disse.

Logo em seguida, Wagner comentou sobre a estreia do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro e ainda destacou o bom momento que o clube atravessa com seu torcedor e, principalmente, dentro do Estádio Manoel Barradas (Barradão).

"O Vitória deu testa. É um time que tem um orçamento de R$ 7 milhões, foi campeão [baiano] em cima do Bahia com uma folha salarial de R$ 50 milhões. Pegou o Palmeiras lá agora e foi pra cima. O Vitória tá num momento que me dá muito orgulho. Não é um time super técnico, mas a sinergia do Vitória com a torcida no Barradão eu nunca vi, de todos os 20 e tantos anos que vou pro Barradão, nunca vi como tá agora", completou.

Assista:

Simplesmente Wagner Moura, o maior ator brasileiro em atividade, falando do seu amor incondicional pelo Esporte Clube Vitória pic.twitter.com/EqZcncSmCI — João Victor 🃏 (@ijoaovv) April 16, 2024