Wanessa Camargo e Marcus Buaiz tem divisão de bens bilionária

A filha de Zezé de Camargo, Wanessa Camargo e o empresário Marcus Buaiz vão passar por uma divisão de bens bilionária de uma fortuna de R$ 4 bilhões que está na conta de Bauaiz e, parte desse quantia entrará na partilha de bens com a ex-esposa, que voltou a namorar Dado Dolabella, que está envolvido em dívidas, depois de atrasar pagamentos de aluguel.

O que é definitivo até o momento é que Wanessa Camargo vai ficar com a mansão que está sendo construída em São Paulo, pois de acordo com o Jornal Extra, a obra é uma idealização dela.

Herdeiro do império Os Bauiz", que fatura aproximadamente R$ 500 milhões ao ano, e também com empreendimentos pessoais, o ex-marido de Wanessa tem uma empresa de bebidas em parceria com o cantor Thiaguinho e, é sócio de Wander Oliveira, dono da Workshow.

Marcus Buaiz também agencia algumas estrelas do futebol. Com vários investimentos, ele é mais rico que Wanessa e como herdeiro de um império, tem muito dinheiro para entrar em jogo.

Em maio de 2022, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz se divorciaram, depois de 17 anos de casamento.