Wanessa revela reação do filho ao saber da separação dos pais: "crise" | A TARDE

Wanessa Camargo revelou como os filhos reagiram ao saber que ela e o empresário Marcus Buaiz iriam se separar. Os dois são pais de José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9.

"Só Respira é uma música que fiz para os meus filhos. Quando eles entenderam que os pais iam se separar, eu vi os dois em uma situação de… lembro que meu filho mais velho teve uma crise de choro muito forte e eu falava para ele: ‘Calma, respira’. E quando eu tive minhas crises de pânico, eu ouvia também: ‘Calma, Wan, só respira’. Então, o ato de respirar me trouxe muito de volta pro meu chão".

A declaração foi dada em entrevista ao canal de Foquinha, no Youtube. A música para os filhos citada pela cantora será lançada em duas semanas. "Quando a gente tem todas essas mudanças na nossa vida acontecendo e a gente se apavora, a gente aprende que o tempo vai ser a melhor solução. Tudo tem seu tempo e, às vezes, a única coisa que a gente pode fazer é respirar e se acalmar".

Wanessa também contou como lidou com as críticas por reatar o relacionamento com Dado Dolabella, com quem namorou entre 2000 e 2004. “Fui eu comigo mesma, no meu encontro com meu amor próprio de novo que me acendeu, o outro foi consequência”.