Waze escolheu Pabllo Vittar como nova voz de navegação; confira | A TARDE

O mês do Orgulho LGBT+, celebrado em junho, está se aproximando, e para marcar a ocasião, o Waze trouxe a famosa cantora Pabllo Vittar como nova voz de navegação para os usuários do aplicativo de GPS.

Além da voz da cantora, os motoristas também podem aproveitar seus bordões característicos para receber orientações de forma descontraída e divertida, o que pode tornar o dia a dia no trânsito mais leve. Pabllo não é a única a emprestar sua voz ao Waze, pois diversos outros nomes também fazem parte do aplicativo.

Em sua conta oficial no Instagram, a cantora comentou sobre essa nova parceria, destacando como ela aprecia estar sempre próxima de seus fãs. Além disso, ela convidou todos os motoristas a utilizarem a nova funcionalidade:

Gosto de estar cada vez mais próxima dos meus fãs e da minha comunidade, e acredito que temos que estar com quem está pela gente. Por isso me sinto muito feliz em poder contribuir com minha voz, não só na playlist do carro, mas sendo útil também na direção. Espero que com essa nova experiência eu possa deixar o dia a dia no trânsito mais leve e divertido! Convido todas as motorizadas a começarem a usar.

Publicações relacionadas