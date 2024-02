Whindersson revela que perdeu outro filho e quase morreu; entenda | A TARDE

O humorista Whinderson Nunes fez revelações em suas redes sociais sobre coisas que aconteceram em sua vida e as pessoas não ficaram sabendo. As declarações ocorreram na madrugada desta sexta-feira, 2, em sua conta no X, antigo Twitter.

Segundo o influenciador digital de 29 anos, que conta com quase 30 milhões de seguidores na respectiva rede, ele chegou a perder mais um filho e quase morreu após um acidente no ano de 2023.

"Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que você querem que seja", escreveu.

Em maio de 2021, João Miguel, filho dele com a então namorada Maria Lina, morreu após nascer prematuro de 22 semanas, quando uma gravidez sadia, geralmente, dura 40 semanas.