Will Smith e Jada Smith estão secretamente separados há sete anos | A TARDE

Em entrevista à "People", Jada Smith, 52, revelou que ela e Will Smith, 55, estão secretamente separados há sete anos. A artista também falou sobre o fatídico episódio da bofetada desferida por Will em Chris Rock no Oscar 2022, dizendo que achou ter sido uma peça teatral, a princípio.

Jada e Will se casaram em 1997, mas desde 2016, estão afastados. “Ainda não estamos prontos [para falar sobre]. Estamos tentando descobrir entre nós dois como ser parceiros”, respondeu a atriz ao ser perguntada sobre o motivo da separação.

No entanto, eles não têm planos de se divorciarem formalmente e dizem ainda tentar descobrir como será o futuro de seu casamento. Jada e Will são pais de Jaden, de 25 anos, Willow, de 22, e Trey, de 30.

“Acho que quando chegamos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que estávamos ambos presos em nossa fantasia de como a outra pessoa deveria ser. [Sete ano depois] Ainda estamos nos descobrindo. Temos feito um trabalho realmente pesado juntos".

Bofetada no Oscar

O Oscar 2022 foi marcado pela polêmica bofetada de Will Smith em Chris Rock. O episódio ocorreu após o comediante fazer uma piada sobre a cabeça raspada de Jada, que possui alopecia. Ela contou que, em um primeiro momento, achou que se tratava de uma cena combinada entre os dois.

"Eu pensei: 'Isso é uma peça teatral [...] Eu estava tipo: 'Não tem como Will bater nele'. Só quando Will começou a voltar para sua cadeira é que percebi que não era uma peça teatral". Segundo ela, as primeiras palavras que disse para o ator, quando eles ficaram sozinhos após a cerimônia, foram: "Você está bem?".