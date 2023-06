Xanddy se posiciona após polêmica: "Nossos filhos são livres"

O cantor Xanddy utilizou as redes sociais, nesta terça-feira, 13, para se posicionar sobre a polêmica envolvendo sua filha Camilly Victoria. Durante o dia, o colunista Gabriel Perline, do portal IG, divulgou que a herdeira de Xanddy e Carla Perez teria assumido um relacionamento com uma mulher e a revelação estremeceu a relação familiar.

Xanddy classificou a notícia como maldosa e mentirosa. "Depois de um dia tão especial, tão maravilhoso como foi o dia de ontem, infelizmente hoje eu e minha família nos deparamos com uma publicação altamente irresponsável, inconsequente e mentirosa. Fico aqui me perguntando, de onde surge algo tão maldoso assim. Alguns veículos simplesmente pegam a informação saem publicando de forma muito leviana, sabem que isso impacta numa família inteira e simplesmente publicam uma mentira”, questionou o artista", disse.

O cantor, que tem um casal de filhos com Carla Perez, afirmou que Camilly e Victor Alexandre são livres e adultos.



“Nossos filhos são livres, inclusive são adultos e qualquer escolha que façam, obviamente eu e a Carla estamos aqui para apoiá-los, para amá-los, e tenho certeza que assim se sentem. A base na nossa família sempre foi o amor e o respeito. Eu jamais teria algum problema com minha filha ou meu filho por qualquer escolha deles. Queremos que sintam amados, apoiados e acho que isso que o mundo está precisando. Amar nossos filhos, nossos amigos, a humanidade está precisando disso”, disse o artista.

Por fim, o cantor fez mais um apelo. “Por favor gente tomem cuidado com o que vocês leem na internet e essas mentiras que viram verdades. Ao ponto das pessoas virem no perfil me ofender, falar coisas, misturando inclusive com assunto de religião. Por favor, tomem cuidado com isso gente. No meu perfil, no da Carla, no dos nossos filhos tragam para gente amor, carinho. O mundo está precisando disso”.