Ximbinha aparece irreconhecível após harmonização facial; veja | A TARDE

O guitarrista Ximbinha surgiu irreconhecível em um ensaio com Jéssica Rodrigues, a vocalista da sua banda, após se submeter a uma harmonização facial. Na última quarta-feira, 5, ele mostrou o resultado do procedimento que fez no dia 23 de maio, em uma clínica em Belém, no Pará.

O ex-marido da cantora Joelma fez lipoescultura facial, que se baseia na remoção de gordura das bochechas, queixo e pescoço, e também, Ximbinha mexeu no nariz. Ele segue em recuperação e diz ter ficado satisfeito com a transformação.

“Um antes e depois de muita gratidão. Adorei o resultado. Agora tô gatinho”, disse ele.

Veja o resultado:

Ximbinha mostra antes e depois de cirurgia facial | Foto: Reprodução | Instagram

Ximbinha mostra antes e depois de cirurgia facial | Foto: Reprodução | Instagram

Publicações relacionadas