Xuxa conta que gostaria de conhecer uma casa de swing

A apresentadora Xuxa disse que gostaria de conhecer uma casa de swing antes de completar 60 anos, em participação no Saia Justa, da gnt, na quarta-feira, 8. No entanto, ela disse que isso não seria possível pelo fato de fazer aniversário no dia 27 deste mês.

"Não tem como. Eu já fiz as contas e tenho muitas coisas para fazer [até o aniversário]. [...] Acho que nem tudo me é permitido e que me convém uma coisa assim quando se passa de uma certa idade", disse Xuxa.

Ela acrescentou que passou a maior parte da vida namorando, fato que fez levar para a frente a curiosidade em conhecer o espaço.

Xuxa ainda disse que contar sobre a curiosidade para o marido, Junno Andrade, já causa certo ‘constrangimento’, detalhado como uma dor de barriga e um nervosismo sem explicação.