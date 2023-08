Xuxa revela motivo de afastamento com Marlene Mattos: "Odiava criança"

A ex-empresária de Xuxa Meneghel, Marlene Mattos, voltou a ser citada no documentário sobre a vida da apresentadora, que teve o quarto episódio liberado nesta quinta-feira, 3.

O episódio trouxe o tão aguardado encontro entre as duas, que trabalharam juntas por 19 anos e ficaram afastadas por mais 19 anos.

Na conversa, Xuxa expôs o motivo verdadeiro que causou o rompimento entre elas. Segundo a loira, Marlene afirmou algumas vezes que odiava crianças.

"Perguntei quando a gente voltaria a trabalhar com criança. Você me disse que não ia trabalhar com criança porque odiava crianças", afirmou a apresentadora.

Marlene afirmou que nunca disse tal afirmação. "Não disse nada disso, nunca odiei criança. Se eu disse, quis encher o saco. Nunca odiei".

Xuxa retruca e afirma que questionou algumas vezes se era brincadeira. "Eu te perguntei várias vezes se você estava falando sério, e você falou de crianças especiais, que você tinha nojo, não gostava quando babavam".

"Eu? Que é isso? Então eu estava doida no dia", riu Marlene. Xuxa, então, revela.

"Você sabe que foi por isso que a gente se separou? Porque eu falei 'se está falando a verdade, gostaria de não trabalhar mais com você'. Fiquei tão chateada. Foi aquilo que fez eu nunca mais olhar na sua cara. Para mim, você disse que odiava criancinhas".

Marlene, por sua vez, afirmou que até hoje participa de trabalhos com o público infantil. "Em 19 anos você não sabia como eu dizia as coisas? Quantas vezes eu não te enganei? Eu disse aquilo pra te chatear. A única coisa que eu me lembro que te disse foi: 'Trabalhar pra criança para quê? Você está velha'. Não tenho que me desculpar", disparou.

"Sempre pensei que nós demos vida a uma parceria, mas corremos tanto, porque eu sempre quis aproveitar as oportunidades, não queria deixar nada passar. Corremos tanto que desgatamos uma relação. Eu estava desgastada de tudo. Tudo isso foi fruto de cansaço", seguiu Marlene.

A ex-apresentadora seguiu, afirmando que precisava assumir a parte burocrática para que a apresentadora continuasse na ativa.

"Todo dia eu acordava com alguém dizendo que a Xuxa havia acabado. Quando você foi pra Globo, as pessoas diziam que você só ia durar um ano. Eu sempre falava para você: 'Fica bonita e dorme, para parecer bonita'. Eu tive que virar a chave, e isso me levou a um cansaço profundo. Se eu disse tudo isso, Xuxa, eu me arrependo. Mas não posso voltar".

Em um momento da conversa, a ex-empresária assumiu que foi cruel com Xuxa. "Eu acertei muito mais do que errei. O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir, às vezes, de forma realística. Você me arrumava uma marionete na minha mão, e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete. E é assim", disse.

Após a conversa, elas chegaram a se abraçar, fato comentado por Xuxa ao anunciar o lançamento do episódio. "O abraço geral não traduz o sentimento do momento. Mas aconteceu. Uma coisa meio sem jeito, para um momento tenso. Hoje, vocês assistem ao quarto episódio da série".