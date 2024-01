Youtuber PC Siqueira é achado morto dentro de apartamento | A TARDE

O youtuber PC Siqueira foi achado morto dentro do seu apartamento, na tarde desta quarta-feira, 27, no centro de São Paulo. A Polícia Militar constatou o fato. De acordo com o portal Metrópoles, a polícia chegou ao local por volta das 17h50 e o encontrou já sem vida. O caso foi encaminhado para o 11º Distrito Policial de Santo Amaro.

Ainda segundo o portal, a perícia encontra-se no local fazendo análises e, nas próximas horas, deve fornecer novas informações por meio de um boletim de ocorrência.

Em março deste ano, Siqueira foi encontrado desacordado no seu apartamento e socorrido por bombeiros. Na ocasião, ele agradeceu aos fãs pelo apoio e afirmou que se recuperava de uma tentativa de suicídio.

Em caso de urgência, procure ajuda



Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.