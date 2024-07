Yuri Lima é ‘jogado para escanteio’ após trair Iza grávida; entenda

Traição resultou no término do relacionamento - Foto: Reprodução | Instagram

O jogador Yuri Lima perdeu uma campanha de dia dos pais ao lado de Iza e da Nala, o bebê que a artista espera. A decisão do cliente aconteceu após o atleta do Mirassol trair a cantora. A traição resultou no término do relacionamento.

Segundo o jornal Extra, o cliente já estava com o orçamento enviado pelo jogador, era questão de dias para acertar os últimos detalhes. O anúncio da traição feito por Iza, no entanto, aconteceu antes da assinatura de qualquer acordo com Yuri.

Ainda de acordo com o jornal, a ação comercial vai ser alterada. Embora fosse uma publicidade conjunta, nada muda na situação de Iza, que já é e continua contratada da marca em questão.