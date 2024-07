Caso Iza: sofrimento emocional pode afetar desenvolvimento do bebê na gestação

Iza foi traída pelo jogador de futebol Yuri Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após Iza ser traída pelo jogador de futebol Yuri Lima e o caso ser exposto nas redes sociais pela própria artista, diversos fãs e amigos da cantora, que está grávida, criaram uma rede de apoio e mandaram diversas mensagens carinhosas para ela. Entre os comentários, muitos destacavam o fato de Iza estar esperando um filho do atleta.

Assista ao depoimento de Iza:

Diante disso, uma discussão sobre como inferências emocionais podem impactar na gravidez de uma mulher teve início na web. A psicóloga cognitiva e comportamental Carmen Rezende afirmou que o impacto é significativo.



“Quando uma gestante enfrenta estresse, ansiedade, depressão ou outros problemas emocionais, isso pode afetar tanto o seu bem-estar quanto o desenvolvimento do bebê. As emoções negativas podem levar a alterações hormonais e comportamentais que podem influenciar a saúde da gestante e do feto”, disse, em entrevista ao Portal A TARDE.

Segundo a profissional, uma gestante com o emocional abalado pode enfrentar diversos riscos, como parto prematuro. “Além disso, o estresse materno pode afetar o crescimento do feto, levando a um baixo peso do bebê ao nascer”, falou a psicóloga, a qual pontuou que a pré-eclâmpsia, que é uma condição séria caracterizada por pressão alta durante a gravidez, também pode ser agravada pelo estresse emocional.

Problemas emocionais durante a gravidez podem aumentar o risco de depressão pós-parto e dificultar a formação do vínculo entre a mãe e o bebê, pois o estresse e a ansiedade podem interferir na capacidade da mãe de se conectar emocionalmente com o seu filho. Carmen Rezende - psicóloga cognitiva e comportamental

Pegando como exemplo o caso de mulheres que são figura pública como Iza, Carmen enfatiza ainda que uma traição do parceiro que se torna pública “pode ter um impacto significativo no emocional da gestante e, consequentemente, na sua gravidez”.

A exposição pública de uma situação tão dolorosa e íntima pode intensificar o sofrimento emocional da mulher, causando sentimentos de tristeza, raiva, humilhação e ansiedade. A gestante pode se sentir exposta, vulnerável e sem privacidade para processar seus sentimentos e lidar com a situação de forma saudável. Carmen Rezende - psicóloga cognitiva e comportamental

Como reduzir riscos

Para reduzir os riscos em situações de estresse emocional durante a gravidez, a gestante deve buscar apoio de familiares, amigos e profissionais de saúde mental, afirmou a especialista. “É importante ter pessoas de confiança com quem possa conversar e desabafar. Praticar técnicas de relaxamento, como respiração profunda e meditação, pode ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade”, recomendou.

Iza foi traída pelo jogador de futebol Yuri Lima | Foto: Divulgação | Thais Vandanezi

Além disso, é importante que a gestante engaje-se em atividades prazerosas e que promovam o bem-estar, como hobbies e exercícios leves. Ela indica também manter uma rotina de autocuidado, incluindo uma alimentação saudável e sono adequado.



“É importante evitar a exposição excessiva a estressores e estabelecer limites saudáveis. Buscar ajuda profissional, como psicoterapia ou aconselhamento, pode ser muito valioso para lidar com as emoções e desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis. Comunicar abertamente suas preocupações e necessidades com a equipe médica também é essencial para receber o suporte adequado durante a gestação”, completou.

Outras recomendações

O ginecologista e obstetra da Saúde Digital do Grupo Fleury, Dr. Bento Carvalho, também conversou com o Portal A TARDE e destacou outros cuidados. “Em todas as gestações, independentemente desta situação específica, é imprescindível realizar o acompanhamento pré-natal, com a realização de exames, alimentação saudável com a prática de atividades que tragam bem-estar para a gestante”.

Na oportunidade, Dr. Bento destacou pontuou que a gestação é um período de grandes transformações físicas e emocionais na vida da mulher, pois todo seu organismo sofre mudanças para se adaptar à geração de um novo ser. “As transformações e adaptações emocionais, depende da vivência e características peculiares de cada indivíduo, desta forma, cada gestante terá uma vivência neste período”.