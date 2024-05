Zé Felipe revela idade em que 'perdeu' a virgindade | A TARDE

O cantor Zé Felipe chocou a internet ao revelar com quantos anos ele 'perdeu o cabaço' e contar detalhes da situação durante sua participação no programa "Sabadou com Virgínia", comandado pela esposa do músico.

Zé contou que sua primeira experiência sexual foi logo aos 12 anos de idade. Após muita insistência da esposa, o cantor ainda contou que não sabia o nome da mulher, e que ela era uma garota de programa. "Ela era uma p****, uai", disse ele.

Atualmente, Zé é casado com Virgínia e está aguardando seu terceiro filho com a influencer e apresentadora.

