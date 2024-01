Zé Neto volta aos palcos após sofrer acidente e é recebido com festa | A TARDE

O cantor sertanejo, Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, voltou aos palcos para um fazer um show na quinta-feira, 28, após se recuperar um acidente de carro que colidiu com uma carreta em uma rodovia no interior de São Paulo. A dupla cantou na cidade de Xangri-lá (RS). Eles foram recebidos com alegria no aeroporto de São José do Rio Preto (SP).

“Olha a recepção aqui no aeroporto. Montaram um banquete para comemorar meu novo aniversário: dia 5 de dezembro de 2023 eu nasci de novo”, pontuou Zé Neto, em vídeo publicado nas redes sociais ao lado dos fãs.

Além da apresentação no Rio Grande do Sul, a dupla terá outras três apresentações: Florianópolis-SC (29/12), Caldas Novas-GO (30/12) e Goiânia-GO (31/12).

Vídeo:

DE VOLTA ❤️

Ontem o cantor Zé Neto retomou a agenda de shows ao lado do amigo Cristiano após o acidente e recebeu uma surpresa dos fãs! pic.twitter.com/K6i6U9bIrE — Prosa Sertaneja (@prosasertaneja_) December 29, 2023