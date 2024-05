Zé Vaqueiro faz promessa pela vida do filho: “Conversei com Deus” | A TARDE

Desde julho do ano passado, Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra Soares, vêm passando por uma situação delicada com o pequeno Arthur, bebê de 9 meses do casal que vem lutando por sua vida no leito hospitalar desde o seu nascimento.

Após todo esse período de internação, na última quinta-feira, 16, foi a primeira vez que o caçula pôde conhecer sua casa e o irmão Daniel, de três anos. Pelas redes sociais, Zé compartilhou o momento de emoção. Logo em seguida, no entanto, deu a triste notícia de que o filho precisou retornar à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Arthur nasceu com a síndrome de Patau, uma doença genética que interfere, principalmente, no sistema nervoso, cardíaco e na formação dos lábios. Segundo o cantor, o filho vem o ensinando muito sobre a vida e revela a promessa feita pela vida do pequeno. “Estou sem beber e pretendo não voltar mais. Eu estava me afastando dos meus propósitos. Eu conversei com Deus e veio forte no meu coração. Foi uma mudança na minha vida e tem significado muito”, disse.

Mesmo com incertezas e aflições, Zé também contou que ele e a mulher se apegaram ainda mais à religião. “Hoje, sabemos lidar muito melhor. Mas ficamos mexidos com tantas incertezas. A gente faz muita oração, pedimos a Deus por paciência, maturidade e sabedoria para transmitir o amor que ele merece. As crianças perguntavam quando Arthur iria para casa. Principalmente o mais novinho. E eu sempre dizia: ‘logo, logo’.”

Nas redes sociais, o assunto tornou-se bastante comentado por admiradores da família, que deixaram mensagens de acolhimento. “Quem é pai e mãe de UTI entende e sente a dor que vocês estão sentindo”, disse uma admiradora. Teve quem se identificou com a promessa do cantor: “E eu sou a prova viva disso, já vai fazer um ano que me afastei de bebida alcoólica, e eu vi tanta diferença em tudo na minha vida, principalmente na vida da minha filhinha de 3 anos.” “Eu só quero que esse bebê tenha a chance de viver bem com a família”, acrescentou outro internauta.

