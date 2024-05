Zeca Pagodinho inaugura bar com seu nome e leva padre para benzer | A TARDE

O cantor e compositor Zeca Pagodinho inaugurou, nesta quarta-feira, 22, uma nova unidade do bar que tem o seu nome. O espaço fica localizado no Norte Shopping, no Rio de Janeiro. A noite de lançamento teve um show do artista além da participação de um padre, que fez uma oração e benzeu o local.

O idealizador do Bar do Zeca Pagodinho é o empresário Paulo Pacheco. Essa é a sexta unidade do bar, que tem outras quatro lojas no Rio e uma em São Paulo. A festa de inauguração teve a presença de Xande de Pilares, Hélio de La Peña e outros artistas.

Sobre o Bar do Zeca

Trata-se de um espaço temático onde o público pode conhecer a trajetória do cantor, por meio de imagens, fotos e elementos ligados à vida do sambista. O espaço que funciona domingo, quinta e sexta-feira oferece ao público música ao vivo, cerveja gelada, drinks exclusivos além de comida tradicional de boteco como bolinho de arroz com bacon, empada de carne assada, coxinha de rabada, arroz de costela ou camarão, feijoada, baião de dois e o clássico contrafilé com fritas e farofa de ovos.

