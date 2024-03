Zilu Camargo fala sobre Wanessa pós BBB: “As coisas não estão bem” | A TARDE

Mãe da ex BBB Wanessa, Zilu Camargo, se manifestou nesta segunda-feira ,4, sobre a situação da sister, que foi expulsa do reality show no último sábado ,2, após ser acusada de agressão por Davi. Zilu explicou que as coisas não estão bem no momento, mas que logo se devem melhorar. Ela ainda frisou que Wanessa Camargo está recebendo apoio familiar.

“A gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando, é vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente”, disse.

Sem citar Dado Dolabella e os rumores envolvendo uma suposta crise no relacionamento do ator com Wanessa, Zilu afirmou que permanecerá na casa da cantora, para continuar cuidando dela. “Então, a gente não pode julgar, atacar ou fazer nada a não ser orar e deixar tudo nas mãos de Deus. É isso que eu acredito e isso que será feito”, pontuou.

Por fim, ela afirmou que Wanessa está aos poucos voltando à rotina. “Agora mesmo, ela foi buscar o Joãozinho, ela está a todo vapor. Lógico que as coisas não estão bem, mas vai ficar. Tenho certeza que vai ficar”, concluiu a mãe da artista, em suas redes sociais.