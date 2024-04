Flixbus é alvo de reclamações por atrasos e serviços precários | A TARDE

Uma recente startup de mobilidade alemã, a Flixbus, está sendo alvo de reclamações de clientes e usuários das redes sociais por incoerências na compra de passagens e serviço inadequado no transporte de passageiros.

Conhecida por oferecer promoções e passagens intermunicipais baratas nas redes sociais, a FlixBus, desde o ano passado, atua no Nordeste brasileiro através de uma parceria com a empresa de transporte rodoviário Viação Catedral. Entretanto, a reputação da startup está cada vez mais negativa.

“NÃO COMPREM É FURADA! E ainda vão me responder aqui falando que mandou DM, mandam DM mas não resolvem nada e nem tem interesse em resolver”, diz uma das clientes.

Entre as reclamações estão a alteração desavisada das viagens, problemas de devolução de dinheiro, atrasos de viagens, cobranças indevidas, ausência e conflitos de informações e serviços precários de atendimento e transporte de passageiros.

“Nunca mais vou nessa flix/catedral, a pior economia que fiz na minha vida!!! Uma viagem de 4h está se tornando 9h!!!😱😱😱 quero meu dinheiro de volta, tô agoniada aqui pra chegar em casa! atraso, lentidão, falta de informações, odieiiiiii”, disse uma das clientes.

“Próximo destino será a justiça se vcs não devolverem meu dinheiro!”, disse um outro reclamante.

O Reclame Aqui, principal site brasileiro de reclamação de consumidores, registrou nos últimos seis meses 1.786 reclamações. Em 12 meses, o número era 2.796, cerca de 1.000 reclamações a menos que o último semestre. Em média, a empresa leva quase 20 dias para responder.

Em agosto de 2023, a FlixBus fechou uma parceria com a Catedral, para ampliar suas operações no Nordeste brasileiro, incluindo Salvador. Segundo o site Ônibus e Transporte, a startup é responsável pela comercialização das passagens, marketing e inteligência de dados, enquanto a Catedral fica a cargo da operação rodoviária, frota de ônibus e gestão de motorista.