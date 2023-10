Samara Felippo abre o jogo sobre sexo: 'Saudades de gozar alto'

Sem papas na língua, a atriz Samara Felippo, de 44 anos, abriu o jogo sobre sexo e revelou que tem saudades de poder transar com barulho. A mudança na rotina aconteceu após se tornar mãe. A artista é mãe de Alicia, de 14 anos e Lara, de 9, frutos do casamento com o ex-jogador de basquete Leandro Barbosa.

"Uma mãe tem saudades de gozar alto, porque depois que você é mãe [transa com o mínimo de barulho possível]. É horrível [segurar o grito no gozo]", declarou em entrevista ao podcast Téte a Theo.

A atriz entrou no tema quando questionada sobre o que faz para se livrar da tensão do trabalho. Em resposta, ela disse que "goza".

Samara Felippo também desabafou sobre maternidade. "Não gosto de acordar cedo, não gostei de estar grávida, minha pele encher de manchas, não gostei de pausar minha carreira", contou. Isso não invalida minha maternidade e o amor incondicional que eu tenho pelas minhas filhas, tudo que dediquei e dedico a elas. Era um tabu isso. Quando falei, muitas mulheres disseram 'obrigada, eu não sou um mostro'", acrescentou.