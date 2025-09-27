Colírios podem acabar com a necessidade de óculos de leitura

Ilustrativa - Foto: Freepik

Testes com substâncias que melhoram a visão estão mostrando bons resultados, embora até agora apenas dois tenham sido autorizados para uso nos Estados Unidos.

As estatísticas não mentem: após os 65 anos, a maioria das pessoas terá dificuldade para focar visualmente em objetos próximos. Você pode ter visto isso entre amigos e parentes, ou até mesmo vivenciado isso você mesmo, segurando livros, revistas ou o celular mais longe do rosto para tentar focar palavras e imagens. Muitas pessoas afetadas começam a usar óculos de leitura. Mas um novo tratamento, acompanhado pelo WWI, pode estar disponível: colírios.

Essa deterioração da visão é chamada de presbiopia. Não é uma doença, mas uma alteração fisiológica natural causada pelo envelhecimento — especificamente pela perda de elasticidade e flexibilidade do cristalino na parte frontal do olho, o que prejudica a capacidade do olho de alterar a curvatura do cristalino para focalizar objetos.

Esse enrijecimento começa na meia-idade e tende a se estabilizar por volta dos 65 anos. Para pessoas com miopia, que têm dificuldade para enxergar objetos distantes com clareza, o início da presbiopia pode, a princípio, levar a uma melhora da visão, compensando a condição existente. Para pessoas com hipermetropia, os efeitos da presbiopia geralmente se manifestam mais cedo do que no restante da população.

Viver com presbiopia pode causar fadiga e dores de cabeça e, em casos raros, visão dupla, mas geralmente não é algo com que se preocupar. Corrigir a presbiopia pode facilitar as atividades diárias e ajudar a manter uma boa qualidade de vida.

O método clássico de correção são óculos de leitura, embora em alguns casos as pessoas optem por cirurgia ocular – seja cirurgia refrativa a laser para remodelar a córnea e compensar a perda de flexibilidade do cristalino ou cirurgia intraocular para substituir o cristalino por um artificial. Esta última é frequentemente proposta quando também há alguma opacidade no cristalino (catarata).

Mas recentemente, pesquisadores têm trabalhado em colírios que, de diferentes maneiras, dependendo do ingrediente ativo utilizado, melhoram o foco de perto. Dois tipos foram aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA: um à base de uma substância chamada aceclidina e o outro à base de pilocarpina.

A pilocarpina é a molécula estrela, com diversos testes de novas formulações em andamento. Trata-se de um alcalóide natural que interage com partes do sistema nervoso, o que tem o efeito, no olho, de induzir miose — o estreitamento do diâmetro da pupila — e contração do músculo ciliar, o anel muscular que controla o formato do cristalino. Os dois efeitos combinados melhoram a elasticidade do cristalino e a capacidade de focar objetos próximos.

Um estudo recente realizado na Argentina testou um colírio de pilocarpina em diferentes concentrações (1%, 2%, 3%) em combinação com diclofenaco, um anti-inflamatório não esteroidal que alivia os efeitos adversos da pilocarpina, como irritação e desconforto. (O colírio de pilocarpina aprovado pela FDA tem concentração de 1,25%).

Em um estudo retrospectivo de dois anos com 766 pessoas, com idade média de 55 anos, os pesquisadores descobriram que os colírios permitiram que a maioria dos pacientes melhorasse a visão.

"Nosso resultado mais significativo mostrou melhorias rápidas e sustentadas na visão de perto para todas as três concentrações", disse a pesquisadora principal Giovanna Benozzi ao apresentar a pesquisa no 43º Congresso da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refrativa.

"Uma hora após a aplicação das primeiras gotas, os pacientes apresentaram uma melhora média de 3,45 linhas de Jaeger. O tratamento também melhorou o foco em todas as distâncias", disse Benozzi.

Se você já consultou um oftalmologista, provavelmente conhece a tabela de Jaeger. É uma ferramenta para avaliar a acuidade visual de perto , composta por pequenos blocos de texto impressos em diferentes tamanhos.

Especificamente, 99% dos 148 pacientes no grupo tratado com pilocarpina a 1% alcançaram visão de perto ideal e foram capazes de ler duas ou mais linhas adicionais; no grupo de 248 pacientes tratados com pilocarpina a 2%, 69% foram capazes de ler três ou mais linhas adicionais no gráfico de Jaeger; enquanto no grupo tratado com pilocarpina a 3%, 84% dos 370 pacientes foram capazes de ler três ou mais linhas adicionais.

A melhora da visão dos pacientes foi mantida por até dois anos, com uma duração mediana de 434 dias. Os pacientes tomaram o colírio de duas a três vezes ao dia.

A pilocarpina apresenta alguns efeitos colaterais potenciais: vermelhidão nos olhos, lacrimejamento, visão turva, visão noturna reduzida, sensibilidade à luz, dificuldade para mudar o foco entre objetos e visão de flashes de luz ou "moscas voando"; descolamento de retina também é possível em casos raros.

Os efeitos colaterais registrados pelo estudo de Benozzi, no entanto, foram leves (irritação e dor de cabeça) e ocorreram em 32% dos casos. Nenhum paciente decidiu interromper o tratamento.

“Quase todos os pacientes apresentaram melhoras positivas na acuidade visual para perto, embora a magnitude da melhora dependesse do estado da visão antes do tratamento inicial”, disse Benozzi, sugerindo que, no futuro, os tratamentos poderiam ser adaptados às necessidades de cada pessoa.

“Pacientes com presbiopia menos grave responderam melhor a concentrações de 1%, enquanto aqueles com presbiopia mais avançada precisaram de concentrações mais altas, de 2% ou 3%, para obter melhora visual significativa.”

Então, será que os colírios para presbiopia nos farão dizer adeus aos óculos de leitura ou às cirurgias corretivas? Provavelmente não. Mas, à medida que mais estudos testam esses colírios em populações maiores para avaliar melhor sua segurança e eficácia, eles podem se tornar uma alternativa viável para pessoas que simplesmente não suportam usar óculos ou para quem a cirurgia não é uma opção.