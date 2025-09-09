Canal do Sertão Baiano - Foto: REPRODUÇÃO

Um grande projeto de infraestrutura hídrica que visa levar água do Rio São Francisco para cerca de 44 municípios do sertão baiano, beneficiando mais de 1,2 milhão de pessoas, o Canal do Sertão Baiano (CSB), tem o objetivo de combater a seca, garantir água para o abastecimento público e a irrigação. Originado no reservatório de Sobradinho, próximo a Juazeiro, estimula o desenvolvimento agrícola e o acesso à água potável.

O projeto levará água para a população que atualmente sofre com a escassez e a dependência de carros-pipa, desenvolvendo a agricultura, aumentando a produtividade e a geração de empregos diretos e indiretos, perenizando rios importantes como o Salitre, além de fornecer água para barragens na região. Discutido por anos, em 2021 foram assinados editais para a contratação de estudos ambientais. A primeira fase das obras, prevista para iniciar em 2025, com um investimento de R$ 6,9 bilhões - aguarda deliberações do governo federal.

O grupo whatsapp 'Canal do Sertão Baiano', organizado por especialistas e produtores da área, troca informações constantes sobre o andamento do projeto. O CSB fará a captação de água à jusante da barragem de Sobradinho, onde já estão construídos 22 km de canais e cinco estações de bombeio.

Mais 20 km de canal serão construídos, com três estações de bombeamento, e mais um canal de 297 km com fluxo de água por gravidade (sem bombeamentos), chegando na barragem do município baiano de São José do Jacuípe.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vem observando com especial interesse o potencial do Semiárido, que abrange mais de 20% (1.135) dos municípios brasileiros e ocupa 18,2% (982.566 km²) do território nacional. Abrigando cerca de 11,84% da população do país, 24 milhões de brasileiros vivem na região.

No Brasil, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) é responsável pela implementação da gestão dos recursos hídricos. No portal - dadosabertos.ana.gov.br - estão dados e informações públicas, promovendo a interlocução entre as comunidades. Compete à ANA buscar soluções adequadas para as secas prolongadas (especialmente no Nordeste) e a poluição dos rios.

A segurança hídrica que será gerada pelo CSB, além do atendimento prioritário e regular à população, impulsiona o desenvolvimento agrícola, social e econômico do pequeno e do grande agricultor, assegurando água a 60 mil famílias da agricultura familiar (50% com propriedades de até 10 hectares), além de estações de piscicultura e de ovinocultura, da agricultura familiar, agricultura de precisão, e a mineração da região.

O CSB resolve a maioria dos problemas de abastecimento de água, atendendo a uma área total de 58.173 km², maior que os estados de Sergipe (21.910 km²) e Alagoas (27.768 km²) juntos. Contatada, a embaixada da Holanda (área de 41.543 km²), avançada em recursos hídricos, energias renováveis e agricultura, organiza missões para conhecer esse imenso e rico território.

O Canal do Sertão Alagoano, construído pelo Estado de Alagoas, com recursos da União, busca reduzir os impactos negativos da seca sobre a população alagoana. O Governo do Estado lançou, em 1992, o projeto que traria as águas do Rio São Francisco de Delmiro Gouveia e chegaria até Arapiraca. O projeto só foi retomado em 2002 e as obras de fato foram então iniciadas. O primeiro trecho foi entregue em 2013. A primeira fase da obra foi dividida em cinco trechos, I a V, dos quais os quatro primeiros já foram concluídos, totalizando 123,4 quilômetros. As obras do quinto trecho, que fará com que o Canal chegue aos 150 quilômetros de extensão, já foram licitadas e contratadas. Quando estiver integralmente concluído, o canal alcançará 250 quilômetros de extensão.

Alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS 6 - alcançar o acesso universal e equitativo da água potável), que tem o estado brasileiro como signatário, esses projetos garantem disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, dentro da governança socioeconômica e ambiental, que orienta e atrai interesses de investidores no Brasil e no mundo.

Eduardo Athayde é diretor do WWI, [email protected]