Outros Estados vêm à Bahia conhecer produção de "cacau sustentável" | A TARDE

Autoridades da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, lideradas pelo secretário Mauro Ó de Almeida, e consultores da PUC-RIO visitaram o sul da Bahia na última semana para conhecer a cadeia de cacau sustentável da região.

A comitiva conheceu a Agrícola Conduru, local onde o cultivo de cacau premium é feito em plena Mata Atlântica, e o Centro de Inovação do Cacau CIC, onde acompanhou o processo de análise da qualidade do chocolate e das amêndoas de cacau.

O “intercâmbio” destacou como a bioeconomia fortalece o ecossistema social, ambiental e econômico quando planejada e executada em escala, e como a colaboração entre sociedade, academia e setores público e privado podem impulsionar essa agenda no Brasil.

"As experiências que tivemos na Bahia casam muito bem com a que nós queremos fazer no Pará, com o Plano de Bioeconomia, bem como no Plano de Restauração Florestal, na parte de conservação produtiva e restauração produtiva”, explica o secretário de Meio Ambiente do Pará - estado que é o maior produtor de cacau no Brasil.

