Quase 40% dos jovens podem ser míopes até 2050

Estudo publicado no British Journal of Ophthalmology, liderado por pesquisadores da Universidade Sun Yat-Sen, na China, considerando dados de 276 pesquisas, abrangendo cerca de 5,4 milhões de crianças e adolescentes, aponta que até 2050 cerca de 40% dos jovens podem desenvolver miopia. Os autores argumentam que é fundamental identificar por que a miopia está aumentando entre os jovens para prevenir a piora da visão na próxima geração.

Levada em consideração a evolução dos casos nos últimos 30 anos, estima-se que mais de 740 milhões de crianças e adolescentes poderão ter dificuldade para enxergar objetos à distância até 2050. As projeções preocupantes são baseadas em uma revisão global, que examinou a prevalência da miopia, ou visão curta, usando dados coletados de 50 países até 2023.

O cientista de saúde pública Jinghong Liang e sua equipe descobriram que, de 1990 a 2023, a prevalência global de miopia em pessoas de 5 a 19 anos aumentou de 24% para 36%. A prevalência foi mais alta no Japão, onde 86% das crianças e adolescentes atualmente sofrem de miopia. A nação com a menor prevalência foi o Paraguai, com apenas 0,84%.

Se a visão entre crianças e adolescentes continuar a piorar na mesma proporção, a prevalência de miopia em jovens no mundo todo poderá chegar a quase 40% até 2050. Na Ásia, especificamente, a prevalência pode chegar a quase 70% até 2050. E existe a chance de a taxa ainda acelerar. Especialmente depois de 2020, os dados sugerem que a prevalência da miopia tem aumentado mais rapidamente em todo o mundo.

Estudos anteriores também relacionaram a pandemia da COVID-19 com a piora da visão entre crianças. Em 2020, por exemplo, pesquisadores em Hong Kong detectaram um rápido aumento na miopia entre 709 crianças entre 6 e 8 anos. Embora a genética sem dúvida desempenhe um papel na miopia, ela não pode explicar totalmente o recente aumento de casos de miopia no mundo todo.

Mesmo quando uma criança tem dois pais míopes, um estudo descobriu que se eles não passam tempo suficiente ao ar livre, a ameaça genética da miopia aumenta para cerca de 60%. Acredita-se que brincar ao ar livre reduz o risco de miopia em crianças e, durante a pandemia, crianças em muitas outras partes do mundo ficaram limitadas a ambientes fechados. Além disso, a escola durante a pandemia geralmente acontecia virtualmente, colocando os alunos na frente das telas por mais tempo do que o normal.

"Isso é particularmente significativo para crianças em idade pré-escolar, pois elas estão em um período crítico de desenvolvimento visual caracterizado por alta plasticidade", argumentam os autores da recente revisão global. "Há uma necessidade de coletar dados para medir as variações na prevalência da miopia entre a população jovem ao longo do tempo, pois houve diferenças notáveis tanto na etnia quanto na geografia."

Na África, por exemplo, a prevalência de miopia entre crianças e adolescentes é sete vezes menor do que a observada na Ásia. Ninguém sabe ainda a razão do fenômeno, mas existe uma correlação entre a duração da educação e a ocorrência de miopia. Em Cingapura e Hong Kong, crianças de 2 ou 3 anos de idade se envolvem ativamente em programas educacionais antes da escolaridade formal.

"É plausível que a introdução precoce a práticas educacionais formais em uma idade jovem possa influenciar a incidência de miopia durante a infância", sugerem Liang e colegas. "Essas descobertas são um passo importante para entender as tendências da miopia ao longo do tempo, principalmente em populações que passam por rápidas transições na miopia e pelo aumento significativo durante o período especial da pandemia da COVID-19."

