‘5 Sentidos com Dina Rachid’ vai ganhar temporada 2: “Muita novidade” | A TARDE

A apresentadora Dina Rachid deu detalhes da segunda temporada de ‘5 Sentidos com Dina Rachid’, programa comandado por ela e que vai ao ar no A Tarde Play, canal do portal A Tarde no YouTube. A radialista deu entrevista para o ‘Isso é Bahia’ nesta segunda-feira, 4.

“Agora na segunda temporada vai ter muita novidade”, garantiu Rachid. “Vai ter uma coisa diferente porque eu adoro ao vivo. Eu sou uma mulher do ao vivo”, completou.

A segunda temporada estreia dia 25 de janeiro de 2024.

1ª Temporada

A primeira temporada contou com 8 episódios, com um convidado diferente a cada programa e sempre com um bate-papo leve e descontraído. Além de Juliana Coelho, dentre os entrevistados também estiveram a Chef de Cozinha Leila Carreiro, proprietária do restaurante Dona Mariquita, a jornalista e sexóloga Aline Castelo Branco, o médico e cirurgião oncológico Ronald Delgado, a escritora e diretora teatral Gesse Gessy, o chef de cozinha Beto Pimentel, o ex-goleiro Emerson Ferretti e o médico angiologista Dr. Gilmar Santos.