A TARDE Play marca presença na maratona A TARDE Run | A TARDE

No último domingo, 15, Salvador recebeu a primeira edição da maratona A TARDE Run. Além de promover o incentivo ao esporte, o evento reuniu atletas baianos e de outros estados do nordeste em uma grande celebração dos 111 anos do Grupo A TARDE.

A prova foi classificada como sensacional pelo Diretor de Marketing do Grupo A TARDE, Eduardo Dute. Além dele, outros colaboradores da empresa também participaram da maratona, que teve etapas de 5, 10, 21 e 42km.

Os atletas da prova falaram sobre a importância da maratona para a cidade: "Vir aqui em Salvador e ganhar uma prova como essa, dando uma volta olímpica na Fonte Nova, é muito gratificante", contou João Pedro de Amorim, vencedor da distância de 5km, na categoria masculina.

A reportagem completa está disponível no Canal A TARDE Play, no YouTube, confira:

A TARDE Play