Alfabetizando a Bahia: Iniciativas contemplam jovens e adultos

Atento ao contexto educacional na Bahia, sobretudo na qualificação do ensino de jovens e adultos, o A TARDE Play foi às salas de aula para tratar, em diferentes perspectivas, sobre a realidade que envolve o atual cenário do analfabetismo no estado. A reportagem audiovisual, que completa a matéria em texto do A TARDE Destaque, foi lançada nesta quinta-feira, 17, e está disponível no canal do YouTube A TARDE Play.

Para compor a narrativa, participaram a Especialista em Educação, Cybele Amado; a Educadora Fátima Freire, que é também filha do patrono da educação, Paulo Freire; a Professora de Ensino para Jovens e Adultos (EJA), Tatiane Galeão; e três alunas que reconheceram a importância de buscar o conhecimento e que passaram a ocupar as salas de aula para estudar.

Uma delas foi a Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), Maria Domingas, que acessou a sala de aula através do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Quando a pessoa não é alfabetizada, a pessoa olha para o nome e não sabe o que significa. É muito triste para a gente, é muito frustrante. Eu mesma passei muita vergonha”, recorda ela.

Quem também sentiu a necessidade dos estudos foi a Dona do Lar, Elza Pires, após os 60 anos: “Eu sonhava quase toda noite em uma sala de aula. Eu dizia: ‘Meu Deus, eu tenho que ir para uma escola”. E no sonho eu dizia assim: ‘mas eu sou velha, eu não sou criança para estar em sala de aula’. Quando eu cheguei aqui, eu me espalhei”, descreve Elza, muito orgulhosa.

A Educadora, Fátima Freire, sempre esteve envolvida em discussões sobre educação e alfabetização, voltada especificamente para uma população mais necessitada. Seu pai, o educador Paulo Freire, desenvolveu um método para a qualificação e capacitação de um ensino mais rápido, eficiente e diferente dos convencionais. Ainda assim, o número de analfabetos no estado é alarmante.

Com uma visão crítica sobre o assunto, a educadora comenta: ‘o governo precisa não querer ter cidadãos analfabetos para que eles deixem de ser, não é? É óbvio. E por isso que é questão difícil empreender campanha de analfabetismo’.

A equipe do A TARDE Play esteve também na Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e conversou com a Reitora, Adriana Marmori, e a Professora e Coordenadora, Maria do Socorro, para falar do programa 'Sim, Eu Posso', que pretende formar turmas de alfabetização em comunidades rurais, quilombolas, indígenas e periféricas. O projeto está presente em diferentes municípios do estado, são eles: Camamu, Igrapiúna, Wenceslau Guimarães, Itaetê, Boa Vista do Tupim, Eunápolis, Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Santo Amaro, Dias D’ávila, Feira de Santana, Iguaí, Ribeirão do Largo e Vitória da Conquista.

Acompanhe o vídeo completo:

A TARDE Play