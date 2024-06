Assista: Dicas de decoração junina sem gastar muito

- Foto: A TARDE Play

Quer transformar o seu São João em um verdadeiro arraial sem gastar muito? Para entrar no clima junino sem sair de casa, o A TARDE Play convidou a artesã Jandy Nascimento, para ensinar uma decoração acessível, mantendo a característica, o charme e a criatividade que a festividade pede. O conteúdo inédito está disponível no canal do Youtube.

No vídeo, a artesã ensina o passo a passo e traz dicas simples para a confecção de enfeites usando materiais comuns. Esses materiais podem possivelmente estar disponíveis em casa, indo desde bandeirolas com tecidos até decorações de mesa e afins, acompanhadas das tradicionais comidas típicas como amendoim, paçoca e pé de moleque.

“Eu usei praticidade, criatividade, e tudo isso com baixo custo para você fazer também em casa. Eu usei bandeirolas de chitão, cami, cestarias, chapeuzinhos, tecidos, fitas, girassóis, e também algumas comidinhas, para ficar tudo mais lindo ainda”, descreve Jandy. “Se eu fiz, você também vai conseguir fazer”, incentiva ela, satisfeita com o resultado final.

As técnicas apresentadas pela artesã são simples e práticas, possibilitando que qualquer pessoa possa criá-las e produzir as decorações. Para mais detalhes, assista o vídeo completo no canal do Youtube do A TARDE Play e torne a sua festa junina ainda mais memorável.

Assista ao conteúdo exclusivo: