Assista: Roda de Conversa destaca a saúde da mulher | A TARDE

A nova edição do programa Roda de Conversa, apresentado pela jornalista Lais Rocha, traz como tema o Outubro Rosa, dando destaque à campanha de conscientização sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Para falar sobre o assunto, o bate-papo contou com a presença da publicitária Carolina Magalhães, criadora do ‘Projeto Se Cuida Preta’ e autora do livro ‘Mas Nem Parece Que Você Tem Câncer’, da psicóloga Suzane Bandeira e da oncologista Izabella Moraes.

O programa vai ao ar nesta quinta-feira, 26, às 16 horas, no canal do A TARDE Play no Youtube. Desta vez, as gravações aconteceram no auditório do Internacional Trade Center (ITC), localizado no bairro do Stiep, em Salvador. Fruto de uma parceria com o Salão Femme Espaço, a nova edição contou com uma plateia composta tanto por mulheres que enfrentaram o câncer de mama e o câncer de colo de útero, quanto aquelas que estão em fase de tratamento dessas doenças.

A escritora Carolina Magalhães descobriu o câncer de mama com 29 anos, ao perceber a presença de um nódulo enquanto realizava o autoexame em casa. Ela não tinha nenhum histórico da doença na família. “Foi um baque, porque eu tive que fazer a mastectomia da mama direita e na época eu não tinha filho ainda. Eu dizia: Meu Deus, como é que eu vou tirar a minha mama? e se eu tiver um filho, como vou amamentar?”, relata, durante a conversa.

“Foi o primeiro susto que eu tive, e lembro que saí chorando do consultório do mastologista. Mas fomos dar prosseguimento ao tratamento, pois era o que precisava ser feito naquela época, em 2016. Eu segui com todo o tratamento até chegar aqui hoje. E ainda faço hormonioterapia, estou no meu último ano. Tive um filho após o câncer, Guilherme, que completou um ano. E eu amamentei ele com a mama esquerda”, compartilha ela, aliviada depois das incertezas causadas pela doença.

A oncologista Izabella Moraes, otimista com os avanços no tratamento do câncer, comenta: “Hoje a gente sabe que o câncer é curável, tanto o câncer de mama quanto o uterino. Hoje a gente tem inúmeras terapias, quimioterapias, radioterapias, imunoterapias e terapias alvos, a depender do tipo e do subtipo do câncer de mama. Não é porque é câncer de mama que são todos iguais, a gente leva em conta a individualidade de cada um”.

Em contrapartida, a psicóloga Suzane Bandeira pontua: “A gente sabe que é uma doença que tem cura, principalmente com a detecção precoce. Mas é uma doença ainda muito estigmatizante. Então, o acompanhamento psicológico vem para tratar o impacto do diagnóstico. Essa é uma doença multifatorial e a gente sabe que tem aspectos genéticos, comportamentais e psicológicos”.

A Campanha Outubro Rosa

A cada ano, o Outubro Rosa reitera a importância de contar com uma rede de apoio, e trabalha para fortalecer o movimento de conscientização sobre a doença, ampliando a visibilidade de iniciativas direcionadas à realização de exames preventivos.

Segundo dados do Instituto Oncoguia, o câncer de mama se tornou o 2º tipo mais comum em mulheres no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O número estimado de novos casos de câncer de mama no país, para o triênio de 2023 a 2025, é de mais de 70 mil, correspondendo a um risco estimado de 66,54 casos novos a cada 100 mil mulheres, conforme pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

“Minha mãe, aos 49 anos, descobriu o câncer de mama. Ela, filha caçula, não tem histórico nenhum na família. Foi o primeiro caso. Eu, como filha mais velha, assumi as responsabilidades junto com a minha irmã. Foi muito importante para a minha mãe contar com uma rede de apoio, tanto da nossa parte enquanto filhas, quanto por parte do esposo dela. Nesse momento é sempre importante nos unirmos para acompanhar o tratamento de perto, e dar apoio em todas as fases”, relata a apresentadora Lais Rocha, emocionada. “Mãe esse programa é para você”, declara Lais, ao abraçar a sua mãe, que estava na plateia.

Assista ao programa completo:

A TARDE Play