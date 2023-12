Confira o "Roda de Conversa" com a galera de "Ó Paí Ó 2" | A TARDE

Está no ar mais uma edição do programa "Roda de Conversa" que, desta vez, foi até o "Bar do Neuzão" para um bate-papo descontraído com os atores de 'Ó Paí, Ó 2'. Mediada pela jornalista Lais Rocha, a conversa contou com a participação de Lyu Arisson (Yolanda), Tânia Toko (Neuzão), Vinícius Nascimento (Toko) e Luciana Souza (Dona Joana), que compartilharam um pouco de suas percepções sobre sequência da obra, destacando os bastidores, as expectativas e o retorno que vem recebendo do público. O conteúdo completo está disponível no canal do A TARDE Play no Youtube.

O ator Vinícius Nascimento participou do longa de 2007, dando a vida a Cosme, que foi assassinado pela polícia no final, e retornou no filme 2 com outro papel

Na sequência, Vinícius Nascimento volta no papel de Tôko, adotado por Dona Joana, uma personagem imersa em luto e depressão pela perda dos filhos.

O bate-papo reuniu os atores Vinícius Nascimento (Tôko), Luciana Souza (Dona Joana), Tânia Toko (Neuzão) e Lyu Arisson (Yolanda) | Foto: Denisse Salazar | Ag .A TARDE

