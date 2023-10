Hora da Criança é tema de nova reportagem do A TARDE Play | A TARDE

Ser criança é olhar para o mundo com a ingenuidade de quem cultiva a esperança, e com a coragem de quem não sucumbe às dúvidas, pois sabe que cada passo dado guarda, além das oportunidades de construir novas memórias, infinitas possibilidades e aprendizados.

E nesta data em que é comemorado o Dia das Crianças, o A TARDE Play foi até o bairro do Rio Vermelho, na avenida Juracy Magalhães, conhecer o trabalho da Hora da Criança, um Movimento Educacional e Cultural fundado pelo professor Adroaldo Ribeiro Costa, e que, há 80 anos, atende crianças, famílias, e toda uma comunidade, se constituindo como uma referência nacional em arte-educação.

“A arte é um instrumento poderosíssimo a serviço da educação, e muitas vezes não se sabe como utilizar. A arte liberta e contribui para a vivência em sociedade, para o respeito e para a disciplina. E quando uma criança aprende brincando, no mundo da ludicidade, ela consegue absorver muito mais”, afirma a Presidente da Hora da Criança, Josélia Almeida.

Adroaldo foi um homem à frente do seu tempo, sempre disposto a desafiar as estruturas convencionais da educação, e confiante de que o processo de aprendizado vai além das salas de aula. Sua relação com as crianças era um reflexo desse compromisso, pois acreditava que o ensino deveria ser uma jornada de descobertas e conexões, ultrapassando os métodos tradicionais de ensino.

Dentro da sua seara de trabalho, a professora de literatura, Ana Luiza, avalia: “Adroaldo fazia o seu trabalho, e construía os seus textos voltados para a dramaturgia, enquanto as crianças estavam brincando, no intervalo, no recreio, pois ele ia observando e conhecendo aquelas crianças. E é justamente isso que eu acho interessante, pois nesse momento da ludicidade é que a criança está bem mais à vontade e mais espontânea dentro do que ela é mesmo”

A Hora da Criança se destaca pelo foco na transformação do indivíduo por meio da arte, se colocando para o mundo como um vetor de inclusão, e acolhendo crianças e jovens diversos, plurais e únicos, sem nenhum tipo de preconceito, se constituindo como um verdadeiro palco, onde as linguagens artísticas estabelecem um diálogo rico entre si. É importante ressaltar que todo esse processo de aprendizagem vem envolvido por uma atmosfera lúdica, traduzindo, na prática, o método que Adroaldo conceituou como Cultura da Brincadeira.

“A Hora da Criança traz um trabalho de ludicidade, de não querer, na verdade, formar atores, dançarinos, músicos, mas construir cidadãos”, descreve a professora de música Ingrid Steinhagen. “Eu levo isso também na minha profissão”, declara ela.

“O que me faz, todos os dias que eu acordo, assumir esse compromisso de estar aqui, de participar, de fazer o meu melhor, é o entendimento de que isso salva. Isso me salvou enquanto criança, para vencer a timidez, para buscar o meu lugar, para me tornar o profissional que eu me tornei. Eu tenho a compreensão disso, pois aconteceu comigo. Então, se eu vejo que a minha história teve todo esse impacto promovido pela Hora da Criança, é porque as outras crianças também merecem ser contempladas com isso”, conclui o Superintendente da Hora da Criança, Mateus Russo.

Assista a reportagem completa:

A TARDE Play