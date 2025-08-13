Menu
DO PASSADO AO FUTURO

Ademi-BA celebra 50 anos com exposição e homenagens

Basílica da Conceição da Praia recebeu celebração histórica do órgão

Bianca Carneiro e Jair Mendonça Jr.

Por Bianca Carneiro e Jair Mendonça Jr.

13/08/2025 - 21:26 h | Atualizada em 29/08/2025 - 15:23
Presidente da Ademi-BA fala sobre conquistas e desafios após 50 anos
Presidente da Ademi-BA fala sobre conquistas e desafios após 50 anos

Autoridades, empresários, imprensa e convidados se reuniram, nesta quarta-feira, 13, para comemorar os 50 anos da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), entidade que, ao longo de meio século, se consolidou como protagonista nas transformações urbanas e no desenvolvimento econômico do estado.

Logo na entrada do evento, que aconteceu na Basílica da Conceição da Praia, os visitantes foram recebidos por uma galeria de presidentes da entidade, obra assinada por Zaca Oliveira, que também assina a cenografia inspirada nos anos 70, década de fundação da Ademi-BA.

No elevador, a mostra “Legado de Pessoas” homenageava nomes que ajudaram a construir essa história. Já no terceiro andar, uma exposição reunia premiações, campanhas e momentos marcantes da instituição.

Cláudio Cunha recebeu o troféu dos 50 anos da Ademi das mãos do ex-presidente, Eduardo Valente
Cláudio Cunha recebeu o troféu dos 50 anos da Ademi das mãos do ex-presidente, Eduardo Valente | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE
Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), foi uma das presentes
Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), foi uma das presentes | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O presidente da Ademi-BA, Cláudio Cunha, destacou a importância da união do setor.

“São 50 anos, iniciados para que a gente pudesse exercer o associativismo, mostrar a união do nosso setor, a força do nosso setor e a relevância que ele traz, principalmente, na transformação da vida das pessoas”, disse.

Com mais de 100 empresas associadas, que juntas empregam milhares de pessoas, a Ademi-BA tem também forte atuação social, com ações que beneficiam diretamente a população. Em 2025, por exemplo, a entidade apoiou o Hospital Martagão Gesteira, referência em pediatria no estado.

Falando sobre o cenário atual, Cunha comemorou o bom momento do mercado:

O mercado da Bahia, e principalmente de Salvador, vem crescendo. Praticamente dobramos o número de lançamentos e a cada ano temos crescido de forma consistente porque sempre estamos atentos ao que a sociedade quer, ao que os nossos clientes querem, para que a gente possa produzir e levar a vida das pessoas".

Carlos Falcão, presidente do Business Bahia, prestigiou a celebração e destacou a relevância da Ademi-BA para o setor. “Esta associação reúne os principais players do mercado imobiliário da Bahia, fomentando a economia do nosso estado e facilitando o diálogo entre grandes empresas".

O empresário também deu um spoiler de como será o Summit de Negócios deste ano. "Acontecerá em 5 e 6 de novembro, com confirmações de empresas do mercado imobiliário como a Civil e Prima, e muitas outras devem se juntar até lá”, disse.

Sustentabilidade é a chave

Imagem ilustrativa da imagem Ademi-BA celebra 50 anos com exposição e homenagens
| Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Nilson Sarti, vice-presidente da Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC) e ex-presidente da Ademi, destacou que a entidade sempre pautou seu trabalho em inovação, sustentabilidade e responsabilidade social, atuando para aproximar o setor de políticas públicas e boas práticas internacionais. Ele defendeu a verticalização das cidades como estratégia de sustentabilidade.

“Quanto mais vertical, menor o deslocamento, menos emissão de carbono e mais qualidade de vida. A verticalização favorece a sustentabilidade”, afirmou.

Rafael Valente, presidente do Grupo Civil, ressaltou a importância histórica da Ademi-BA e lembrou que sua empresa é a única das 13 fundadoras que segue ativa.

“A Ademi, com 50 anos, é uma associação empresarial reconhecida como uma das mais importantes. Atuam sempre de forma proativa, responsável, olhando para o longo prazo. Então, é muito importante para o mercado. Eu não consigo imaginar um mercado imobiliário sem a Adem-BA", disse Valente, anunciando ainda que a Civil prepara novas soluções sustentáveis para a próxima década. "A gente acredita muito em inovação ambiental. Trabalhar com inovação tecnológica que reduz os impactos ambientais".

Pedro Lima Neto, superintendente estadual do Banco do Nordeste, enfatizou a longa parceria da instituição com a Ademi-BA e o setor imobiliário.

“Apenas no ano passado, o Banco do Nordeste investiu cerca de R$ 11 bilhões na Bahia, chegando a R$ 14 bilhões com outras fontes. O setor imobiliário representa cerca de 20% desse total”, afirmou.

