“Café Com Bancários” discute adoecimento mental

O projeto “Café com Bancários” promove seu 2º encontro, com um tema urgente e necessário: “Adoecimento mental dos bancários”. A iniciativa é do Escritório de Advocacia Castro & Oliveira e busca ampliar o debate sobre saúde mental no ambiente de trabalho, especialmente, em um dos setores mais afetados por cargas excessivas de pressão, metas abusivas e assédio moral.

O encontro será realizado no dia 27 de maio (terça-feira), às 19h, no Auditório do Edifício Boulevard Side Empresarial, na Avenida Tancredo Neves. A entrada é gratuita e aberta a bancários e bancárias de todas as instituições financeiras.

A roda de conversa contará com a presença da psiquiatra Patrícia Lemos, especialista em perícias judiciais, além da participação da advogada Luara Horiuchi, especialistas em Direito Previdenciário e acidentes de trabalho, e as advogadas trabalhistas Cyntia Possídio e Ane Nogueira Mendes. Elas vão discutir sintomas do adoecimento mental, formas de buscar ajuda médica, direitos previdenciários e trabalhistas, e como combater o estigma que ainda cerca doenças como depressão, transtorno de estresse pós-traumático e síndrome de Burnout.

“A proposta do Café com Bancários é criar um espaço de acolhimento, informação e troca entre trabalhadores do setor financeiro, promovendo conscientização e fortalecimento coletivo”, diz Luana Horiuchi, advogada especializada em Direito Previdenciário e idealizadora do projeto. O primeiro encontro, realizado em março, reuniu 27 bancários de diversas instituições para debater sobre o tema, “B91, B92 e B94 – Acidente do trabalho e seus desdobramentos previdenciários e trabalhistas".

SERVIÇO

2º Café com Bancários – Adoecimento Mental dos Bancários

Data: 27 de maio de 2025

Horário: 19h

Local: Auditório do Ed. Boulevard Side Empresarial (atrás do Shopping Sumaré – Av. Tancredo Neves, Salvador/BA)

Participantes: psiquiatra Patrícia Lemos, especialista em perícias judiciais, advogada Luara Horiuchi, especialistas em Direito Previdenciário e acidentes de trabalho, e as advogadas trabalhistas Cyntia Possídio e Ane Nogueira Mendes.

Inscrição: https://aluno.luminiprev.com.br/pay/ii-cafe-com-os-bancarios-evento-gratuito