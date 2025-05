Cantora Letícia sobe ao palco do Colaboraê, no Rio Vermelho

A cantora fará um show especial - Foto: Foto: Divulgação

Os fãs de MPB podem curtir um show especial nesta sexta-feira, 23. A cantora Letícia se apresentará no espaço Colaboraê, no Rio Vermelho, às 21h, com um repertório de versões inéditas das suas composições e releituras de clássicos da música popular brasileira.

O evento também terá participação especial do cantor Raysson Lima, que faz parte da dupla “Doum” e da banda “Os filhos da Bahia”, juntamente com João Lucas, filho do cantor Saulo Fernandes, Pierre Júnior, filho de Pierre Onassis, e Migga Freitas.

Os ingressos podem ser adquiridos no link do sympla, pelo valor único de $30,00: https://www.sympla.com.br/evento/leticia-na-colaborae/2946762

Trajetória de Letícia

Nascida em Salvador, a cantora de 22 anos começou sua relação com o microfone desde cedo, aos três anos de idade. Ela aprendeu a gostar de clássicos da música popular brasileira com seu avô, que a fazia escutar LPs.

Entretanto, a jovem só começou sua carreira musical em 2021, aos 18 anos. Ela participou do The Voice Brasil 21 e foi convidada para fazer parte de sua banda de Carlinhos Brown, onde permaneceu por alguns anos.

Após o período com Carlinhos, a cantora seguiu carreira solo e lançou o seu primeiro EP “Campos do meu ser", com sete canções autorais. Em maio de 2024, ela lançou o single "Luz do meu sertão" com Mestrinho, artista que tocou e toca com artistas como Gilberto Gil e Dominguinhos.

Atualmente a artista faz parte do projeto “UBAQUE” que vem revelando novos nomes da música baiana. Em novembro de 2024, ela apresentou seu show autoral “Campos do meu ser” na primeira edição do Festival Ubaque.