De graça: Cineclube ALB homenageia Milton Santos - Foto: Reprodução

Na próxima quarta-feira, 14, acontece mais uma edição do CINECLUBE ALB, projeto idealizado pelos Acadêmicos Carlos Ribeiro e Décio Torres. Dessa vez, o filme exibido será ‘Encontro com Milton Santos - O mundo global visto do lado de cá’ (2006), documentário de Silvio Tendler.

Após a exibição, o antropólogo, escritor, professor e membro da Academia de Letras da Bahia, Ordep Serra, e o escritor, professor e pesquisador Pedro Vasconcelos conversam com o público sobre a importância do geógrafo baiano, no mês em que completaria 99 anos. Considerado um dos maiores pensadores do Brasil, Milton Santos nasceu em 03 de maio de 1926.

O evento é aberto ao público e gratuito.

SERVIÇO

O QUE: CINECLUBE ALB

FILME: ‘Encontro com Milton Santos - O mundo global visto do lado de cá’, de Silvio Tendler

CONVIDADOS: Ordep Serra e Pedro Vasconcelos

QUANDO: 14 de maio, quarta-feira, às 16h

ONDE: Academia de Letras da Bahia - Avenida Joana Angélica, 198, Nazaré

QUANTO: Aberto e gratuito